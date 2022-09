Miluška Bittnerová je novou tváří Snídaně s Novou: Neuvěříte, co ji přesvědčilo na nabídku kývnout

Miluška Bittnerová Super.cz

„Budu se muset učit. Jsem zvyklá moderovat, ale třeba na statickou kameru a tady se budu učit, kde svítí červené světýlko. a bude to taková hra. Doufám, že to bude diváky bavit,“ prozradila herečka a moderátorka, která působí také v rádiu. Nad nabídkou do televize přemýšlela, a nakonec se rozhodla novou pracovní příležitost přijmout.

„Velmi jsem přemýšlela, moderovala jsem ranní vysílání asi ve třiadvaceti. Zvládla jsem to rok a po tom roce jsem věděla, že vstávání není moje disciplína, tady mi slíbili, že budu vstávat později a budeme vysílat od osmi," svěřila se Miluška, která je ráda, že si přispí.

"S dítětem se mi také změnilo ráno, nepřijde mi, že je kruté ráno, když je deset. Slíbili mi, že budu moderovat s Pavlem, že sem budou chodí zajímaví lidé a dají mi najíst, tak to je nabídka, která se neodmítá,“ prozradila Miluška s tím, že dcerku Betynku do televize brát nebude. „Dceru vůbec neberu ani do divadla, ani na natáčení a snažím se ji od toho uchránit, myslím, že to k dětství nepotřebuje, a nemyslím si, že by ji to bavilo,“ dodala herečka. ■