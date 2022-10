Plísňové infekce jsou velmi nepříjemným a často i dlouhodobým onemocněním, které je bohužel pro českou společnost stále ještě tabu Foto: shutterstock.com

Vlhká uzavřená obuv, ponožky ze syntetického materiálu, veřejné sauny, návštěva bazénu nebo třeba jen špatně vyčištěný koberec u sousedů. Zdánlivě neškodné záležitosti, které jsou však rájem pro vznik nehtové plísně na nohou. Stačí chvilka a nepříjemný problém je na světě. Co s tím?

Plísňové infekce jsou velmi nepříjemným a často i dlouhodobým onemocněním, které je bohužel pro českou společnost stále ještě tabu. Mnoho z nás tento problém bagatelizuje, přehlíží, nebo dokonce trpí pocitem, že je toto onemocnění důvodem ke studu. Zdá se, že se někdy řídíme heslem: Co není vidět, jako by nebylo. Nehtová mykóza nesvědí, nebolí. Ale je velmi důležité zahájit léčbu včas. Ideálně ihned, jakmile se objeví.

I čistotný člověk může bojovat s nehtovou plísní. Trápí až čtvrtinu populace

FOTO: shutterstock.com

Nehtová plíseň může číhat na každém kroku

Nehtová plíseň nebo také mykóza nehtů patří mezi nejčastější kožní onemocnění. Nepřenáší se jen přímým kontaktem, ale i prostřednictvím styčných ploch a předmětů. Původci plísní tak na nás mohou čekat doslova na každém kroku.

Pravda je, že v zimě nehty schováme do bot, ale chladné počasí jednou skončí. Myslete na to, že nehty, stejně jako vlasy nebo pleť, o nás mnohé vypovídají. Možná si říkáte, že si ostatní lidé našich nehtů příliš nevšímají. Jedná se přece jen o velmi malou až zanedbatelnou část těla. Opak je ale v tomto případě pravdou. A věřte nebo ne, vzhled nehtů je jedna z prvních věcí, které si na nás druzí všimnou.

Mezi typické projevy mykózy nehtů patří změna kvality či deformace nehtů, nevzhledné žluté či černé skvrny nehtového lůžka, výrazně vyšší lomivost a štěpivost nehtů

FOTO: shutterstock.com

Nechci plíseň!

Nehtovou plíseň zapříčiňují parazitické plísně, kvasinky a houby. Z jednoho postiženého nehtu se infekce šíří snadno a rychle na ostatní nehty. Mezi typické projevy mykózy nehtů patří změna kvality či deformace nehtů, nevzhledné žluté či černé skvrny nehtového lůžka, výrazně vyšší lomivost a štěpivost nehtů.

Máte podezření, že by se toto nepříjemné onemocnění mohlo týkat i vás? Je logické, že si možná říkáte: Nechci plíseň! Ale co s tím? Zvláště pokud se ve vás mísí pocit studu a strachu z veřejného mínění. Mějte na paměti, že nehtová plíseň je často se vyskytující a opakující se infekcí, a proto je potřeba jednat. Je nutné zdůraznit, že pokud není nehtová mykóza léčena, může se šířit na okolní nehty, a dokonce i na kůži. Mykotické onemocnění kůže se pak projevuje zčervenáním pokožky, ale co víc, také velmi nepříjemným svěděním.

Exoderil® krém je volně prodejný léčivý přípravek k vnějšímu užití s účinnou látkou naftifini hydrochloridum. Pozorně čtěte příbalovou informaci

FOTO: exoderil.com

Nejste na to sami

Pro efektivní léčbu nehtové plísně zvolte antimykotický přípravek optimálně v podobě roztoku s účinnou látkou naftifin, která prostupuje i do hlubších vrstev nehtu. V případě, že je napadena i kůže v okolí nehtu, je vhodné kombinovat antimykotické přípravky v podobě kožního roztoku na nehty s krémem na kůži v okolí. Před nanesením je nutné postižené místo důkladně umýt a vysušit. Nehty je doporučováno stříhat na krátko, aby se účinné látky antimykotických přípravků dostaly skutečně až k ložisku infekce. Vhodný výběr konzultujte s lékařem nebo lékárníkem.

Pokud je váš problém dlouhodobý, rozsáhlý, nereaguje na samoléčbu volně prodejnými léky proti plísni, je potřeba navštívit praktického lékaře či přímo dermatologa. Lékař zhodnotí, zda se jedná o mykózu, a doporučí vám opatření a postup léčby. Dle stavu a rozsahu postižené plochy doporučí další vhodnou léčbu. Řada léků určených pro léčbu plísně nehtů je ale volně prodejná v kamenných i internetových lékárnách.

Několik slov závěrem

Dobrá zpráva je, že nehtová plíseň se dá vyléčit. Vyžaduje ale trpělivou a pravidelnou péči, protože plíseň postihující nehty je skutečně věrným společníkem. Nikdy toto často se vyskytující onemocnění nepodceňujte. Přestože se nejedná o život ohrožující diagnózu, lidem se sníženou imunitou nebo diabetikům může komplikovat jejich zdravotní stav. Buďte v léčbě a péči důslední a vytrvalí, ať se za své nehty nemusíte nikdy stydět. ■