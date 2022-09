Tereza Ramba je vyhublá na kost: Od karlovarského festivalu shodila nedobrovolně 10 kilo

Tereza Ramba Super.cz

"Přemýšlela jsem, jestli to mám vůbec zveřejnit, protože soukromí tolik nezveřejňuji. Ale velmi často se setkávám s tím, což je takový mor Instagramu, že lidi venku mají pocit, že si žijeme strašně dobře a dokonale. Tak si myslím, že je potřeba zveřejňovat pravdu. Rozjela jsem novou věc, že zveřejňuju i ty hrůzy. Trošku to prasím, aby lidi viděli, že není pořád posvícení," řekla Super.cz a uklidňovala ostatní maminky, že to má stejně jako ony.

"Střídaly se nám covid, rotaviry, průdušky. Ty dvě děti to chytají od sebe a nikdy nebyly zdravé déle než čtyři dny. Já to samozřejmě chytala od nich, a když mi přijela pomoct moje maminka, nemoc ji taky sklátila a na devět dní lehla do postele. Manžel byl mezitím na velkém festivalu v zahraničí," vyprávěla Tereza.

Střídání dětských nemocí se projevilo i jako dieta, kterou ovšem herečka rozhodně nedoporučuje. "Podle mě ženská po třicítce nesmí mít pod šedesát kilo. A k těm mi teď deset chybí. Ale budu jíst hodně dortíčky a snad to rychle doženu," slibuje i sama sobě. ■