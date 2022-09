Tady už prostor pro představivost není! Martin Zounar se v divadelní hře opět ukázal úplně nahý

Martin Zounar Super.cz

"Jestli tam ten můj zadek vykoukne na tři vteřiny, tak je to moc," usmívá se herec, ale zároveň přiznává, že adrenalin to rozhodně je. "To tušení, že pod těmi prostěradly jsme nazí a může se cokoliv stát, a že se stalo," vypráví Martin Zounar.

"Když se to špatně utáhne, tak to nic nezastaví a jde to dolů," prozradil Super.cz. Hra ovšem primárně není o nahotě Martina Zounara a Martina Krause. Zápletka je úplně někde jinde. Herec se totiž probudí úplně nahý a nepamatuje si nic z předešlé noci. Jakmile na jeviště vstoupí Martina Randová jakožto manželka, je komedie na světě.

Sám herec prozradil, že jde o opravdu výjimečný divadelní kousek! "Myslím si, že to je jedna z nejúspěšnějších komedií za poslední tři roky. I návštěvnost tomu nasvědčuje," svěřil se herec, kterého můžete vídat v mnoha rolích v Divadle Metro v Praze. ■