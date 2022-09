Teď už je šťastná po boku známého influencera: Grossová se rozpovídala o náročném období, kdy čelila téměř až šikaně

Natálie Grossová Herminapress

V showbyznysu se pohybuje už nějaký ten pátek, a ačkoliv to miluje, byly i chvíle, kdy jí byla sláva na obtíž. "Známá odmalička jsem nebyla díky showbyznysu, ale díky tomu, do jaké rodiny jsem se narodila," říká. "Doufám, že teď už jsem si tak nějak vybudovala tu svoji kariéru a hrozně mě to baví," svěřila se Super.cz.



Negativní reakce ji provází celý život, ona ovšem už moc dobře ví, jak reagovat. "Celej život se setkávám s negativními komentáři nebo zprávami. Člověk se snaží vnímat víc ty lidi, co ho podporují, než ty, kteří se ho pokouší srážet dolů," říká muzikálová hvězda.



"Když jsem chodila na základku, byla tam třída plná holek, takže tam bylo samozřejmě hodně nenávisti a závisti. Takže jsem se setkala ne vyloženě se šikanou, ale pro mě to bylo psychicky dost náročné, protože mi to dávaly sežrat," šokovala nás Natálka a prozradila, že hejty jsou pro ni i jistou motivací. "O to víc se snažím makat a dokázat lidem, že to není tak, jak oni říkají, ale že si opravdu tu roli zasloužím," dodává mladá kráska. ■