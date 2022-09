Celebrity se drsně pustily do zpěváka, který čeká třetího potomka se slavnou modelkou a byl obviněn z nevěry

Adam Levine a Behati Prinsloo zažívají perné období. Foto: Jim Smeal/BEI/Shutterstock / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sumner Stroh tvrdí, že s hudebníkem měla mít poměr ještě loni, vídat se měli zhruba rok. Sdílela i výměnu zpráv, která měla s Levinem proběhnout. S historkou šla prý ven, protože se svěřila se zprávami i někomu, kdo jí začal vyhrožovat, že je předá bulváru. Dodala, že si v době, kdy měli udržovat poměr, myslela, že je Adamovo manželství v troskách.

Levine zveřejnil prohlášení, v němž chtěl, jak uvedl, očistit své jméno. „Chybně jsem usoudil, že bylo v pořádku flirtovat s kýmkoliv jiným než s mou ženou. Nešlo o nevěru, ale učinil jsem špatná rozhodnutí v jistém politováníhodném období svého života,“ kál se.

„V jistém směru to bylo nevhodné. Adresoval jsem to a učinil kroky k nápravě. Moje žena a rodina jsou to jediné, na čem mi v životě záleží. Bylo hloupé a naivní to riskovat. Už se to nikdy nestane. Přebírám zodpovědnost. Překonáme to. Překonáme to společně,“ dodal.

A právě poslední věty se některým kolegyním ze šoubyznysu nezdály. A to natolik, že to nenechaly být. „Když se veřejně omlouváš za nevěru, nesnáším tu část, kde říkáš, že to překonáte společně. Nemluv za ni. Už jsi udělal dost,“ vzkázala na Twitteru Chrishell Stause, hvězda Makléřů z Hollywoodu.

Herečka Sara Foster se zase na TikToku pustila do Adama, ale i do Sumner. „Nevěra je nechutná. Téhle ženy, která z toho udělala virál na TikToku, místo aby těhotné podváděné manželce napsala soukromě, mi líto není. Věděla jsi, že byl ženatý, a stejně jsi do toho šla,“ nedržela se zpátky.

Emily Ratajkowski (31), jež se aktuálně rozvádí se Sebastianem Bear-McClardem, který ji měl rovněž podvádět, si pro změnu myslí něco jiného.

„Nechápu, proč pořád viníme ženy za to, co dělají muži. Obzvlášť když jde o dvacetiletou holku a muže dvakrát tak starého s vysokým postavením. Navíc, když jste ve vztahu, je vaší povinností být věrný. Když viníme ženy, akorát nás to poštvává proti sobě,“ zastala se Stroh modelka.

Levine si vzal Prinsloo v roce 2014 a má s ní dcery Dusty (5) a Gio (4). Že čekají třetí dítě, oznámila modelka teprve teď v září, a to zhruba 4 dny před tím, než Sumner zveřejnila své tiktokové video. ■