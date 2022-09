Moderátorka Eva Decastelo vás okouzlí v sexy kostýmu letušky. Prozradila, jaké jsou její největší neřesti

Eva Decastelo Super.cz

"Já jsem fantastická tanečnice, ale vždycky jenom první dvě vteřiny, než lidé poznají, že nemám cit pro takt ani pro rytmus," práskla na sebe herečka a prozradila, že ani zpěv není její silná stránka. "Tanec mě strašně baví, stejně jako zpěv, a zpěvačka jsem taky příšerná," směje se Eva Decastelo, kterou si všichni zamilovali v seriálu Slunečná.

Co se alkoholu týče, opilou ji v baru nepotkáte! "Já nepiju vlastně vůbec, protože nemám enzym, který odbourává alkohol. Já jsem absolutní abstinent a zaplať pánbůh za to, protože řádím i úplně střízlivá a vůbec netuším, co by se dělo, kdybych mohla pít," polemizuje Eva.

Decastelo neholduje alkoholu, ale přece jen nějakou neřest mít musí. "Já strašně ráda spím a jím," řekla kráska, která je momentálně o 13 kilo lehčí, než bývala! "Když nejím a nespím, tak dělám, tak dělám to, co musím! Třeba pracuju," dodává se smíchem moderátorka. ■