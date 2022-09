Zkoušel alkohol i enormní pracovní zápřah, ale v divadle vyhořel. Vítek Klíma z Ulice dělal 7 let bagristu

Herec Filip Čapka dělal sedm roků bagristu. Televize Seznam

„Jednou v noci jsem si uvědomil, že to dělám hlavně proto, že se chci vyrovnat tátovi. Plný slz jsem se vzbudil a přemýšlel jsem, co s tím. Ale řekl jsem si, že mě to baví natolik, že chci hrát dál. A zase jsem tomu dával všechno, přes sto procent. Sypalo se to dál. Zkoušel jsem to různými cestami zlomit. Od alkoholu až po dvojnásobné nasazení. Ale stejně to šlo od desíti k pěti, hlavně tedy ze mě, zevnitř,“ popisoval v pořadu Moje místa, který diváci na Televizi Seznam uvidí ve středu večer, dobu, kdy sám se sebou sváděl těžký boj.

Ten se navíc promítl i do jeho vztahů. „Kamarádi mi navíc řekli, že začínám být negativní a všechny jsem štval. Na jevišti jsem míval momenty, kdy jsem se sám sebe ptal, co tam vlastně dělám. Strašně jsem vyhořel. K divadlu jsem získal strašnou nechuť. Ale absolutní,“ svěřil se.

Jednoho dne pohár přetekl a na divadelní zkoušce se z hodiny na hodinu rozhodl, že končí. „Zabalil jsem to a šel jsem dělat bagristu. Toho jsem pak dělal sedm let. A byl jsem opravdu hodně šťastný,“ přiznal Čapka.

Krátce před pandemií pak dostal novou divadelní nabídku, kterou přijal. Záhy ale zjistil, že tuto profesi stále nemůže vykonávat. A skončil znovu.

Aktuálně Filip Čapka působí ve zmíněném nováckém seriálu, moderuje pořad Polopatě na České televizi a také maluje. ■