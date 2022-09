Otec odsouzeného rappera Leo Beránka se bude v 65 poprvé ženit: Bere si o 43 let mladší kočičku

Leo Beránek se snoubenkou Kateřinou Super.cz

Zatímco jeho syn, rapper Leo Beránek, jehož proslavila reality show Hotel Paradise, si odpykává několikaletý trest za ublížení na zdraví, on si užívá života. Dokonce se rozhodl vstoupit poprvé do manželství. O ruku požádal o 43 let mladší brunetku Kateřinu. "Rozhodnutí bylo jednoduché, lepší ženu jsem nikdy nepoznal," řekl Super.cz pětašedesátiletý Leo Beránek starší.