Porod už má za pár: Kristýna Schicková hledá pro syna originální jméno jako Eva Burešová

Kristýna Schicková Super.cz

Zatím přibrala dvanáct kilo. "Ale sama bych tomu nevěřila, protože si nepřipadám nijak velká. I džíny mám pořád osmatřicítky. Je to jen v tom bříšku a možná ty tvářičky, ale to se dá raz dva dolů kojením," domnívá se Kristýna, která během těhotenství přehodnotila svůj plán zkusit rodit do vody a vrátí se do osvědčené porodnice. "Radši budu mít jistotu," vysvětlila.

Kristýně se narodí druhý kluk, s manželem jsou u finálního výběru jména. "I s Elliotem jsme hrozně dlouho váhali, původně to měl být Matteo, až čtrnáct dní před porodem jsme si to rozmysleli. Takže pořád rozvažujem, nabíhají nová jména. Eva Burešová vybrala pro syna krásné a originální jméno Tristan William. To naše ale dopředu neprozradím, je spousta těhulí, tak aby nám ho někdo neukradl," uzavřela. ■