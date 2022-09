Nataša Gollová a Oldřich Nový tvořili v legendární komedii sehranou dvojku. Slavný šlágr z filmu ale kritiku nenadchl

Nataša Gollová a Oldřich Nový v komedii Hotel Modrá hvězda Foto: Prima Max

Skoro se tomu nechce věřit, ale od premiéry filmu Hotel Modrá hvězda uplynulo loni v červenci už 80 let. Nadčasová konverzační komedie režiséra Martina Friče (✝66) se líbila nejen dobovému publiku – však o ní také tehdejší kritika psala jako o „nejvtipnějším a nejjiskřivějším filmu poslední doby“ -, ale boduje i u současných diváků.

Velkým plusem důvtipně rozehraného příběhu, který navzdory nejrůznějším záměnám a omylům spěje k nevyhnutelně dobrému konci, je i skvělé herecké obsazení s Natašou Gollovou (✝76) a Oldřichem Novým (✝83) v hlavních rolích. Obě tyto velké hvězdy doplňuje zástup dalších zvučných jmen, mj. Adina Mandlová (✝81), Theodor Pištěk (✝65), Ladislav Pešek (✝79), Jan Pivec (✝72), Ferenc Futurista (✝55) nebo František Filipovský (✝86).

Dohromady je dal Frič

Představitelka titulní hrdinky Nataša Gollová patřila k našim nejvzdělanějším herečkám. Pocházela z velmi dobře situované rodiny a studovala na elitních školách u nás i v zahraničí. Mluvila plynně anglicky, německy, rusky a francouzsky. Zajímala se o literaturu, divadlo, hrála na klavír a pod vedením významné tanečnice Jelizavety Nikolské dostala dokonce lekce scénického baletu. Byl to právě režisér Frič, kdo rozpoznal, že z Gollové a Oldřicha Nového by byl pohledný, a přitom komický pár.

Obě tyto populární hvězdy si společně zahrály i ve filmech Kristian, Eva tropí hlouposti (oba 1939), Roztomilý člověk (1941) a pokaždé jim to na plátně seklo. Také chemie mezi nimi fungovala na výbornou.

Prvenství Nového

Oldřicha Nového táhlo srdce k divadlu už od mládí, ale jeho otec trval na tom, aby měl nějaké „normální povolání“. Budoucí herec se tedy vyučil typografem, ale už od čtrnácti let vystupoval v různých ochotnických souborech. Herecké dovednosti získal na soukromé škole Karla Želenského. Jeho první domovskou scénou bylo brněnské Národní divadlo, kam nastoupil v roce 1919, a kde strávil šestnáct divadelních sezon. Jako režisér operety zde také režíroval první muzikál v Československu nazvaný No, No, Nanette!

Konkuroval i Burianovi

Menší roli opilce si v Hotelu Modrá hvězda zahrál také oblíbený komik Ferenc Futurista (vlastním jménem František Fiala). Ivan Hrozný české komiky, jak se mu také říkalo, předčil svého času dokonce i samotného Vlastu Buriana (✝70). Pitvorné grimasy, smršť gagů a drastický humor – filmové pláno dokázalo zachytit jen část z neutuchající energie Ference Futuristy. Možná vás překvapí, že herec byl původní profesí sochař, ale od osamělého „sochání“ přeběhl raději ke kabaretu.

Ve 30. letech znamenalo jeho jméno na plakátě automaticky vyprodaný sál. Diváci milovali jeho drsnou komiku, protkanou autorskými skeči plnými černého humoru a deformované mluvy. Na kabaretním jevišti neměl Futurista konkurenci, a i když později exceloval v Divadle na Vinohradech a v Tylově divadle, stejně se pak raději vrátil do kabaretu. Zdůvodnil to tím, že dobrých herců je víc než dost, zato dobrých komiků zoufale málo. Jeho zřejmě nejslavnější filmovou rolí byl školník Peťule z filmu Cesta do hlubin študákovy duše (1939).

Hit kritiku nenadchl

Jako každý správný film té doby, i Hotel Modrá hvězda provázel velký dobový hit. Postarala se o něj písnička Slunečnice, kterou nazpívala Inka Zemánková (✝84). Zajímavé ale je, že tehdejší kritiku píseň zpočátku nenadchla. Zato diváci jí přišli na chuť okamžitě. Hudbu k tomuto nestárnoucímu šlágru složil Sláva Eman Nováček, textem ji opatřil herec Josef Gruss (✝63), kterého si určitě vybavíte jako přihlouplého Zdeňka z filmu Eva tropí hlouposti (1939).

Mimochodem, právě tento herec napsal také text k legendární písničce Chlupatý kaktus.

Pokud byste chtěli vědět, kde byl vstup do filmového hotelu Modrá hvězda, zajděte k pražskému magistrátu ve Škodově paláci. Nikoli ale k jeho hlavnímu vchodu v Jungmannově ulici, nýbrž k tomu zadnímu v Charvátově ulici č. 41/6. ■