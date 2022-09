Dagmar Havlová promluvila o Alžbětě II. Neuvěříte, co ji královna naučila

Dagmar Havlová Super.cz

"Nedostala jsem pozvání, a i kdybych ho dostala, tak bych to zvažovala. Zapálím svíčku, pomodlím se za ni, je to myslím dostatečné rozloučení. Moc na ni myslím, byla to moc dobrá panovnice, silná, měla smysl pro humor a byla velice lidská," řekla Super.cz Havlová.

Novému králi Karlu III. zaslala kondolenční dopis. "Šla jsem na britské velvyslanectví a panu velvyslanci jsem předala kondolenční dopis a kopii jsem poslala naší paní velvyslankyni v Londýně. Jistě se to dostane k rukám krále Karla III., Mám ho velmi ráda. Myslím si, že bude dobrý král," usmívá se Dagmar Havlová.

A jak na královnu vzpomíná? Dodnes prý z jejích rad čerpá! "Dávala mi různé rady co se týče mediálního a společenského života. Vzpomenu si na jednu historku, snad ji mohu říci. Na obědě seděla proti mně, vedle mě seděl princ Philip, bylo nás asi deset. Po jídle jsem měla pocit suché pusy a to nemám ráda. Ona měla úplně perfektně nalíčenou růž a já si říkala, vždyť si nebyla odskočit, jak to je možné. A pak jsem zjistila, že bez jakýchkoli skrupulí si vytáhla rtěnku, přelíčila se, a tak jsem to udělala také. A od té doby to tak dělám dál a už na toaletu nechodím," prozradila Havlová. ■