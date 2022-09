Dokonalá a elegantní! Jak Jenovéfa Boková reaguje na komentáře, že patří k nejkrásnějším herečkám?

Jenovéfa Boková Super.cz

„Já mám pocit, že to píšou skoro o každé herečce, takže to nevnímám tak, že bych v tomhle byla nějak výjimečná. Vždy se o mně také píše, že jsem mladá, což je pořád super, a to, že jsme krásné, to píšou o nás všech, je to fajn,“ svěřila své pocity Super.cz.

S Jenovéfou jsme si povídali na slavnostní premiéře k filmu Slovo, ve kterém hraje. Na tuto událost dorazila herečka v elegantní černé róbě, která jí perfektně sedla. S výběrem šatů si začala dělat hlavu jen pár hodin před premiérou. „Vymyslela jsem to dneska, šla jsem za svou kamarádkou Lazy Eye, že mám večer premiéru a nevím, co na sebe, tak mě tak oblékla, až takové kovbojské šaty.“

A jako jedna z mála si teď užívá toho, že je tu podzim. „Léto bylo celkově poklidné, nejdřív Vary a pak dovolené a chalupy, ale dost se těším na podzim, těším se, až se zachumlám do svetrů a šál. Divím se tomu, já jsem vždy milovala léto a chtěla jsem, aby nikdy neskončilo, ale teď to mám jinak, asi jak jsem už letos třicítkou, tak to přišlo,“ dodala krásná Jenovéfa Boková. ■