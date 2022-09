Tomáš Klus s manželkou utužují vztah i na tenise. Na co už ale hyperaktivní Tamara manželovi zvysoka kašle?

Tomáš Klus a Tamara Klusová Foto: Se souhlasem T. Kluse

„My jsme si to docela užívali, protože naše děti měly přes léto úplně zaplněné diáře. Takže jsme měli dost času pro sebe, což je, myslím si, v rámci rodiny a harmonie hodně důležité. Samozřejmě jsme s dětmi rádi, ale zároveň jsme taky hodně rádi bez dětí. Potřebujeme prostě taky jeden druhého jenom pro sebe,“ řekl Super.cz Klus.

Ten s manželkou nejen hrál tenis, ale také vyrážel za kulturou. „Byli jsme se podívat v divadle, v kině a na koncertě. K tomu, abychom začali hrát tenis, mě Tamara nahání už dlouho. Já jsem vždycky měl radši squash, protože mi přišel rychlejší. Takže teď jsme někde na pomezí a probíhá diskuse, co je teda pro nás vhodnější. Jenže asi tři koncerty zpátky jsem na sobě pocítil věk. Rozbolelo mě koleno, když jsem seskočil z pódia, a hůř se mi to hojilo. Takže si myslím, že nakonec se přikloníme k tenisu,“ prozradil Klus.

Ten se také aktivně věnuje otužování, k čemuž přesvědčuje i svou manželku. „Já bych byl šťastnej, kdyby se Tamara se mnou věnovala otužování, ale před pár dny skočila do jezírka a říkala: „Tak to bylo naposledy, co tam jsem v téhle sezóně!“ Nakonec si nějakou společnou aktivitu najdeme. Ono je jedno, co budeme dělat, hlavně, že to budeme dělat spolu... Hlavně se vždycky společně zapotit,“ smál se.

Tamara se ale v létě zranila a nejaký čas chodila o berlích. „Ona má pořád něco s nohou. Tentokrát si rozřízla nohu o kámen a měla to asi na tři nebo čtyři stehy. Ona má tyhle věci docela štěstí. Shodou okolností se jí to stalo právě v tom otužovacím jezírku. Já jsem u toho bohužel nebyl, byly tam jen děti a naštěstí taky teta se strejdou, takže ti se postarali o děti a Tamara se mohla jet nechat zašít,“ prozradil Klus s tím, že doufá, že už si Tamara smůlu vybrala.

„Já doufám, že už to bylo naposled. Ona je hodně hyperaktivní člověk, který potřebuje pořád něco dělat, pořád někde být, pořád s někým něco dělat a nedokáže akceptovat to, že by si měla odpočinout. Takže to pak na sebe musí vzít to tělo, vždycky si takhle něco udělá, a to ji na chvíli zastaví,“ práskl na svou manželku Klus.

Tomáš Klus - Inspektor Klusó : Vražedné návyky

Zálohujme.cz

Ten je znám také tím, že se zajímá o ekologii. Podporuje například zálohování PETek a plechovek. V rámci toho natočil i neotřelý detektivní film Inspektor Klusó.

„Tým, který tu iniciativu tvoří, je tak tvůrčí, a tak otevřen všem šíleným nápadům, a to nejen mým, ale i jejich vlastním, že to je vždycky strašná radost. Inspektor Klusó je už takový ostřejší, zacílený na starší generace od teenagerů dál. Ale loni jsme natočili pohádku, kde jsme se snažili zacílit na děti. Udělali jsme takovou, myslím, velmi povedenou legraci, kde hraji loutkovou pohádku. Ta je také k dispozici na internetu. A jsem rád, že touhle hravou formou lze tohle poměrně naléhavé téma komunikovat. Já jsem byl vždycky za to, abychom při komunikaci všech možných palčivých témat měli trochu nadhled. Když je v tom člověk příliš položený a je panický a tragický, tak to lidi spíš odpuzuje,“ míní zpěvák. ■