Nikol Švantnerová ukázala na přehlídce dokonalé tělo a promluvila o svém tajemném příteli

Nikol Švantnerová Foto: Matúš Šafránka a Salik Sláma

Sama přiznává, že je úleva nemít po svém boku profesionálního sportovce. Co prozradila o fešákovi Ondřejovi? "Co k němu můžu říct, je jen to, že to konečně není žádný sportovec, a proto nám to asi tak klape, jsem teď velmi spokojená," pochvaluje si modelka, jejíž partner obchoduje s auty.

S partnerem zažívá krásné chvíle a je šťastná, že konečně našla někoho, kdo respektuje její práci. "Podporuje mě, chválí a má pro moji práci pochopení. Vzájemně se doplňujeme. A tak ve fotbale podporuji už jen tatínka a bratra," prozradila pro Super.cz.

Před pár dny byla Nikol ozdobou módní show Fashion Night Brno. "Já jsem takovou velkou přehlídku šla myslím naposledy vloni, přes ten covid to bylo všechno takové chudší. Takže jsem ráda, že jsem na takové krásné akci," pochvaluje si modelka. Vy se nyní můžete podívat, jak to krásce slušelo. ■