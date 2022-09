Po sedmdesátce má neskutečnou figuru: Jitka Zelenková (72) se toho nebojí a obléká se do bílé

Jitka Zelenková Super.cz

Na to, aby do společnosti vyrážela v bílém, si troufne málokterá žena. Raději volí zeštíhlující černou. Zpěvačka Jitka Zelenková (72) je ale i ve svých letech výjimkou. "Já ty bílé kalhotové kostýmy nosila vždycky," smála se Zelenková, která outfit zvolila na galavečer, kde se udělovaly ceny Anděl mezi zdravotníky.

"Držím si svůj sportovně elegantní styl a nosím to, v čem se cítím dobře. Sice celý život o své váze pochybuji, ostatně jako všechny ženy. Na druhou stranu, když máte dobrý střih, tak se dá leccos skrýt," řekla Super.cz zpěvačka, která vypadá po sedmdesátce báječně.

Zelenková už má za sebou většinu svých odkládaných narozeninových koncertů. "V říjnu mě čekají ještě dvě důležitá města, Brno a Bratislava. A ještě nějaké další, včetně vánočních. Hlavně jsem ráda, že mohu dělat to, co mě baví. Nijak to ale neženu, jen tak, aby mi bylo příjemně, bylo příjemně mně i publiku a prostě mi bylo fajn," uzavřela. ■