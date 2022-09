Takhle hubená nebyla ani když vyhrála Českou Miss! Gabriela Lašková se po dvou dětech ztrácí před očima

Gabriela Lašková Super.cz

"I kdybych chtěla takhle vypadat, tak by to určitě nešlo tak dobře jako s dvěma klukama. Běhám s nimi kolem baráku, běhám za míčem, jde to samo a jako ženská si to užívám," řekla Super.cz Lašková.

"Nestíhám nic jiného, jsem ráda, že to šlo takhle pěkně samo," dodala máma dvou synů, která na premiéru filmu dorazila s kamarádkou. Její manžel hlídal syny. "A já mám chvíli pro sebe a to se počítá," usmívala se.

Čas rozděluje mezi práci a syny. Na ženské radovánky čas nezbývá. "Já si čas na sebe nedělám. Zatím stačí, že vypnu večer, dám si u televize skleničku vína. Uvidíme časem," dodala Lašková. ■