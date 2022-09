Většina členů rodiny včetně Williama a Harryho to za královnou nestihla. Kdo byl u jejího lůžka až do konce?

Královská rodina během oslav Trooping the Colour v roce 2015 Profimedia.cz

Včerejší cesta do Balmoralu byla dozajisté tou nejsmutnější, kterou členové britské královské rodiny kdy podnikli. Především i proto, že rozloučit se s maminkou a babičkou Alžbětou II. (✝96) už většina z nich nemohla.

Svou roli v tom sehrál nejen fakt, že se zdravotní stav nejdéle vládnoucí panovnice v britských dějinách nečekaně rychle zhoršoval, ale i skutečnost, že nepobývala v Londýně, nýbrž ve Skotsku, kam se většině příslušníků rodiny nepodařilo dorazit včas.

Poté, co se ve čtvrtek ráno začali lékaři vážně strachovat o královnino zdraví, rodina se okamžitě rozjela směrem do sídla Balmoral, kde v posledních týdnech pobývala. Kvůli obavám o její kondici zde také v úterý navzdory tradicím přijala novou premiérku Liz Truss a jmenovala ji do úřadu. Ten den vypadala svěží a rozdávala úsměvy, ale právě náročný program se měl podílet na královnině vysílení.

Jelikož její zhoršující se zdraví nabralo nečekaně rychlý spád, většina členů rodiny narychlo rušila své plány a spěchala do Skotska. U lůžka s Alžbětou II. však v poslední momenty jejího života byli pouze syn a následník trůnu princ Charles a její dcera Anne. Další synové Andrew a Edward stejně jako vnukové William a Harry se již rozloučit nestihli. ■