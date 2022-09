Matouš Ruml alias Lexa z Comebacku zažil s dospívajícím synem pořádný adrenalin

Matouš Ruml se synem FTV Prima

Herec Matouš Ruml (36), kterého diváci znají coby Lexu z Comebacku, si užívá natáčení se svým třináctiletým synem Nathanaelem. Je to pro něj o to jednodušší, že v seriálu Hořký svět hrají otce a syna, takže si doma mohou dávat herecké rady.

Během natáčení je čekalo i adrenalinové dobrodružství, kde měl táta Matouš o svého syna tak trochu strach. Coby Štěpán Berka totiž vezme svého syna Honzíka na vrchol komína pivovaru, který právě zdědil. „Natáčelo se to tak, že jsme měli plošinu, na které jsme s Nathanaelem byli, ale nelezli jsme až na vrchol samotného komínu. Tam nás zastoupili kaskadéři. My jen točili pár záběrů, jak na ten komín šplháme,“ prozrazuje filmové triky herec, který podobu se synem rozhodně nezapře.

„Zažili jsem ale takový fór, kdy jsme měli tu špičku komínu postavenou na poli – a tam se točil náš rozhovor. Dost těžko by se tam s kamerou dostávalo a museli bychom být jištění. V rámci bezpečnosti bylo toto lepší,“ přiznává Ruml a je rád, že to filmaři nakonec vymysleli takto.

„Bylo lepší cítit se bezpečně a hrát, než kdybychom byli ve výšce a řešili strach. Tohle byla lepší varianta,“ pochvaloval si možnost zastoupení kaskadéry Ruml. Oba dva se tak mohli soustředit na texty, aniž by pod sebou měli bezednou hloubku. Nejsou ale jediní, kdo se vypraví do nebeské výše, v dalším díle tam scénář pošle i Bolka Polívku alias sládka Bolka Víznera. Ale i za něj do výšin šplhal kaskadér. Jistota totiž musí být, a tím se filmaři řídí. ■