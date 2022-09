Pamatujete si na Michala Jančaříka? Podívejte se, jak dnes bývalý moderátor Počasí vypadá

Michal Jančařík Super.cz

Michalovi, který je nejraději ve své rodné Plzni, se právě v roli producenta velmi daří. Důkazem toho je nová divadelní hra Milión, ve které hrají Vladimír Polívka a Hynek Čermák a vidět ji můžete v Divadle Bez zábradlí, kde jsme si s bývalým moderátorem povídali. „Do Prahy ale jinak jezdím velmi málo už, tak jednou za 14 dní, což se dá celkem zvládnout.“

A co Michal říká na možnost, že by se jednou před kameru vrátil? „Nikdy neříkej nikdy, ale uklidil jsem se záměrně za kameru a dělá mi to dobře. Být v tom pozadí je pro mě energeticky méně náročné,“ dodal Michal Jančařík. ■