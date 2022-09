Rytmus poprvé lhal své manželce. Šokovaná Jasmina Alagič dostala v Talentu málem infarkt. A nebyla jediná

Rytmus namaskovaný jako bratr Jozefa Pátroviče FTV Prima

V talentové show se totiž už podesáté objevil démon Jozef Pátrovič. Osmdesátiletý věčný účastník Talentu chtěl porotě opět předvést své neotřelé pěvecké umění. Jaké ovšem bylo překvapení, když se v Talentu objevil jeho utajený bratr.

Muž, který jako by mu z oka vypadl, tvrdil, že má stejného otce jako Jozef. Ten byl pochopitelně zmaten a ničemu nevěřil. Zatímco porota tleskala jeho písničkám, moderátorce Jasmině Alagič se do ruky dostala občanka jejího manžela Rytmuse (45). Tu měl v ruce právě utajený bratr Pátroviče! Jasmina byla doslova v šoku, protože jí Rytmus ráno říkal, že odjíždí natáčet na druhou stranu Slovenska. A bylo to poprvé, co jí prý lhal.

Rytmus jako utajený bratr Jozefa Pátroviče

FTV Prima

„Mně je špatně, ježišmarjá, oni spolu jeli autobusem?“ nechápala Jasmina. Až pak jí to došlo. Údajný bratr Pátroviče byl dokonale namaskovaný Rytmus, což kromě režiséra pořadu netušil vůbec nikdo. „Já ti utrhnu hlavu,“ zírala na Rytmuse šokovaná Jasmina. A v šoku byl i samotný Pátrovič, který ještě před chvílí dumal nad tím, jestli má opravdu bratra.

„Infarkt v 33 letech je fakt zkušenost a furt nechápu. Můj muž je prostě král, jak to celé dal. A nebudu říkat, kolikrát byl za panem Pátrovičem, aby se ujistil, že přijal jeho omluvu,“ nechala se slyšet Jasmina. Proměna Rytmuse v údajného bratra Pátroviče doslova odrovnala i porotu v čele s Jakubem Prachařem (39). Na dokonalou proměnu Rytmuse se podívejte ve video ukázkách. ■