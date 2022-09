Pavla Tomicová se po bolestném rozchodu s manželem vrátila k natáčení. Podívejte se, jak teď herečka vypadá

Pavla Tomicová a Lucie Polišenská v seriálu ZOO FTV Prima

Od té doby Tomicová zhubla neuvěřitelných 35 kilo a s novou vizáží se poprvé veřejně ukázala v červenci na karlovarském filmovém festivalu.

To ještě krach manželství tajila. Nyní se po prázdninové pauze vrátila k natáčení seriálu ZOO, kde hraje veterinářku Anežku. A jak je vidět, stále je dost pohublá, ale už se naštěstí opět směje. Návrat do hereckého pracovního procesu jí ale určitě pomůže zahnat chmurné myšlenky.

Na place se potkala i se starými známými tvářemi Michaelou Pecháčkovou (18), Šimonem Bilinou, Lucií Polišenskou či Halinou Pawlowskou (67).

„Návrat před kameru byl malinko tvrdý. Připadá mi, jako bychom začínali znovu. A učení se textů? Přiznám se, že mi to do hlavy moc nešlo. Trvalo mi mnohem déle se je naučit než před prázdninami. Nějak jsem ztratila ten rytmus a všechno šlo prostě pomaleji. Jinak jsem se na natáčení těšila moc, ale velká facka pro mě bylo to ranní vstávání v pět. Tomu jsem ráda odvykla,“ přiznala hned po prvním natáčecím dnu mladá herečka Michaela Pecháčková, kterou si diváci oblíbili coby Sid. ■