Je prý ošklivá jak půlnoc: Markéta Konvičková dostala za fotku v plavkách studenou sprchu od sledující

Markéta Konvičková Michaela Feuereislová

„Teď mi akorát napsala 41letá paní komentář, že jsem ošklivá jak půlnoc a kde můj partner nechal oči. No. Ještě, že já mám oči v pořádku, vybrala jsem si partnera nejlíp, jak jsem mohla, a Amálka není ošklivá po mně a nebude muset čelit takovým lidem,“ svěřila se zpěvačka s tím, že nechápe, proč někdo vůbec takové komentáře píše. Sama se pak pozastavila nad tím, jak paní, která jí komentář poslala, může vychovat děti.

Není to poprvé, co se zpěvačka setkala s takovou kritikou. Před rokem, na první dovolené s dcerou na Kanárských ostrovech, si na ní několik sledujících také smlslo.

„To, že mi lidi nadávají a píšou, že jsem tlustá, ošklivá, mám hnusnou pleť a já nevím, co všechno. Pal to čert. Já už jsem četla na svou osobu za těch 13 let pěvecké kariéry i horší věci. Taky bych se na to vlastně mohla vykašlat a užívat si dovolenou s rodinou. Ale právě proto, že jsem v pohodě a mám čistou hlavu, tak chci reagovat,“ dodala Markéta Konvičková s tím, že apeluje na lidi, aby se k sobě chovali slušně. ■