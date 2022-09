Nepříjemné zranění pod Pálavou: Herečka se mezi natáčením seriálu při nehodě ošklivě sedřela

Pavla Dostálová se zranila v pauze mezi natáčením. FTV Prima

„Sedmnáct let jsem prováděla na zámku Lednice, takže okolí znám, mám tam kamarády,“ svěřila se Pavla.

Plán se jí ale trochu vymstil. Usměvavá bruneta vyrazila na jízdu na elektrické jednokolce a havarovala.

„Jezdila jsem na onewheelu, takovém elektrickém skateboardu, který se během jízdy porouchal a já jsem upadla. Bylo to v době, kdy jsem na Pálavě přejížděla z jedné vesnice do druhé, a těsně před tím, než jsem zajela do zázemí, kde se natáčí, se mi to stalo,“ popsala nešťastnou událost.

Naštěstí po pádu byla schopna natáčet dál i přes bolest nohy.

„Maskérky byly tak moc hodné, že mě hned ošetřily, a později jsem ještě raději odjela do nemocnice na vyšetření. Jen pro jistotu. Vše bylo v pořádku, neměla jsem nic zlomeného. Je pravda, že jsem koleno a nohy cítila ještě nějakou dobu. Třeba v okamžiku, kdy jsme natáčeli výšlap na vinici, tak mě nohy a kotník pěkně bolely,“ uzavírá herečka. Další díl seriálu Pálava uvidíte už dnes ve 20:15 na Primě. ■