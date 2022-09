Manželka Petra Jákla se po letech ukázala: Bývalá rosnička hraje ve velkofilmu Žižka a takhle teď vypadá

Petr Jákl s manželkou Romanou

Je to několik let, co se bývalá televizní rosnička a modelka Romana Jákl Vítová (45) neobjevila ve společnosti. Režisér Petr Jákl (48) nás ujistil, že s jejich manželstvím a rodinou, mají dvě dcery, je všechno v pořádku. "Romana slíbila, že určitě dorazí na premiéru filmu Žižka," řekl Super.cz na karlovarském filmovém festivalu.