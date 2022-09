Nikol Moravcová poprvé vyvedla svoji krásnou dceru Violet na módní událost: Takhle jim to slušelo

Nikol Moravcová Super.cz

"To je Violky první Fashion Week a možná vidí i poprvé mikrofon," prozradila Nikol. Ačkoli je Violka velmi živé dítě, akce se jim líbila. "Já musím říct, že jsme si to užily. Violka tancovala, byla tady, myslím si, hlavní zábavou," směje se pohledná blondýnka.



Všechno je u Nikol zalité sluncem, a tak jsme se zeptali, zda plánují s manželem sourozence pro malou Violku. "S Violkou je to dobrý, ale teprve tak tejden," práskla Super.cz a dodala, že věkový rozestup mezi dětmi není na škodu. "Naši mají děti s rozestupem deset let a chápu je. Já jsem byla první, takže rozumím.," vypráví se smíchem.

"Já mám taky docela divoký dítě, takže nevím. Ještě to neplánujeme v nejbližší době. Necháme to tak trochu otevřený," svěřila se a dodala, že možná by s novým sourozencem měla problém právě Violka. "Já myslím, že Violka je úplně happy, že je sama. Docela i žárlí na děti," prozradila Nikol. ■