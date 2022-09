První spory! Kvůli tomuhle se pohádali Agáta Hanychová a Jaromír Soukup

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup spolu chodí tři měsíce. Super.cz

"Jsme spolu tak intenzivně, že některé páry tohle nezažijí za rok," řekla Super.cz Agáta a s Jaromírem přiznali, že první mráčky už ve vztahu jsou.

"Některé zásadní hádky už byly. U dřezu například. Agáta dává houbičky na nádobí zásadně dovnitř dřezu, já zásadně mimo dřez. A některé nádobí nelze dávat do myčky, nejde ho naskládat správně. Agáta ho tam dává bez ladu a skladu. To my muži nesneseme," řekl Super.cz Soukup.

"Já se klidně houbičky a mytí nádobí nikdy nedotknu, mně to problém nedělá," dodala Agáta s úsměvem s tím, že jejich domácí Itálii uvidí i televizní diváci v jejich společném pořadu Agáta Jaromíra Soukupa.

"Zásadní hádky budou probíhat před kamerami, všichni je uvidí velmi živě," uzavřela Hanychová. ■