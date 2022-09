Kam zmizela Bára Jánová? Herečka se dávala dohromady po covidu, nebude ani v muzikálu

Bára Jánová jako horovová nevěsta Foto: archiv Annabelle

Neuvidíme ji v nových projektech na Primě ani v muzikálu Okno mé lásky, kde byla její účast avizována. "Dohodli jsme se, že to tak bude lepší, i kvůli jiným projektům, na nichž pracuji. O první muzikálovou zkušenost tak přijdu, ale nelámu to do budoucna přes koleno," míní Jánová.

K muzice přičichla aspoň při natáčení nového klipu zpěvačky Annabelle Bang Bang, v němž si zahrála spolu se členy hororového cirkusu Ohana.

"Bylo skvělé moct prožít jeden den v roli cirkusačky. Za mě je nejlepší ten pocit svobody, který mají a ve kterém žijí. Navíc jdou do všeho po hlavě a vše chtějí zkusit a vše dovolí, o to byl celý zážitek ještě lepší. Byla to pro mě skvělá zkušenost. Annabelle je taky super, takže se mi s ní též velice dobře spolupracovalo," svěřila se Bára. ■