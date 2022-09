Tahle tajemná kráska z Ukrajiny údajně klofla DiCapria. Ten se po pěti letech rozešel s přítelkyní

Tato kráska strávila s DiCapriem nějaký čas v Saint Tropez... Profimedia.cz

Jen co se provalilo, že se po dlouhých pěti letech rozpadl vztah Leonarda DiCapria (47) s herečkou Camilou Morrone (25), už se dostává na povrch, že by herec nemusel být tak úplně sám… Média jej začala spojovat s dosud nepříliš známou tmavovláskou, která se v červenci účastnila hercovy party na jeho luxusní jachtě v Saint Tropez…

Jedná se o modelku Marii Beregovou původem z Ukrajiny, které je dvaadvacet, a tak by se ještě hravě vešla do hercova údajného ‚hledáčku‘. Podle jeho dosavadních vztahů to totiž vypadá, že herec zásadně nerandí s nikým nad pětadvacet let. Camila tuto hranici překročila koncem června a krátce poté se prý pár v tichosti rozešel…

Dlouhonohá Maria byla přitom již vdanou paní, jejím manželem byl zámožný monacký obchodník v oblasti módy Ahmed Masoud Abdelhafid (30).

Podle Daily Mailu modelka odletěla do Francie po rozchodu s manželem, kde strávila nějaký čas s DiCapriem a krátce nato začala užívat opět své rodné příjmení i na sociálních sítích.

Podle dostupných informací vyrůstala ve Švýcarsku, kde navštěvovala soukromou internátní školu, a nyní žije v Londýně, kde rovněž studuje. ■