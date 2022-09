Martha Issová exceluje v nové roli jako kriminalistka. Kritika mě vždy urazí, říká

Martha Issová Super.cz

"To je práce na celý život. Já si na to pořád ještě zvykám, ale musím říct, že jsem ušla velký kus cesty od té doby, co jsem se na sebe začala koukat v rámci práce. Ze začátku mi to dělalo velký problémy," přiznala herečka. "Koukala jsem se především na to, jak vypadám, a byla jsem z toho upřímně zděšená. Překvapovalo mě, jaký mám hlas," svěřila se Super.cz.

Martha přiznává, že se musela přestat „brát osobně“ a změnit pohled na sebe, aby se na televizní obrazovce vystála. "Snažím se na sebe koukat jako na materiál," říká. Kritiku má doma na denním pořádku, ale s nadsázkou říká: "Kritika mě vždycky urazí a potom pracuji na tom, abych ji brala jako přínos."

Rady od svých nejbližších ovšem přijímá i docela ráda, nejvíce od své maminky herečky Lenky Termerové. "Já naopak za ní dolejzám, aby mi dělala takovýho kouče. Vždycky se se mnou učí texty a bavíme se o tom. Po rodinných příslušnících vyžaduji kritiku," uzavírá herečka. ■