Poslední rozhovor před porodem: Jitka Boho se v 9. měsíci stěhuje. Proč se nechce podruhé vdávat?

Je na začátku 9. měsíce těhotenství a do toho řeší stěhování i to, že dcera Rosálka nastoupila do první třídy. Už proto jsme nečekali, že bývalá královna krásy, zpěvačka Jitka Boho (30), ještě vyrazí do společnosti. Když usedla do poroty soutěže Dívka roku, využili jsme toho pro zřejmě poslední rozhovor před porodem.

"Sama jsem váhala, zda jít anebo ne, ale dneska jsem se cítila relativně dobře. Ale je to i psychicky náročné, hormony pracují a dojala mě i volná disciplína. Brečím i u animovaných filmů," řekla Super.cz Jitka, která ohledně stěhování do pražského bytu jejího partnera, radního Tomáše Hřebíka, není ještě na konci a jen doufá, že to stihnou do porodu.

"Byt se musel zrekonstruovat, ještě tam nastěhovaní nejsme. Pořád je to v procesu. A když mi všichni říkají, že se nemám tahat s věcmi, tak to nevydržím. Nedokážu sedět a pak je to znát, bolí mě záda. Doufám, že se sestěhujeme, než miminko přijde na svět," vyprávěla Jitka, která teď s přítelem přebývá střídavě na chatě a ve vypůjčeném bytě.

Svatbu už do porodu rozhodně nestihnou. "To ne, ale ani to není v plánu. Nejsou ani náznaky, že by mě chtěl v brzké době požádat o ruku, a já na tom nijak nelpím. Tím, že už mám za sebou rozvod, tak mám na manželství svůj názor. Hlavně, abychom byli v pohodě, to, zda budeme sezdaní, je spíš hudba vzdálené budoucnosti," míní Jitka, s níž jsme probrali i to, jak s jejím novým partnerem vychází její dcera, a to, jestli se Rosálka těší na nového sourozence.

Termín porodu má Jitka 10. října, zatím přibrala jen devět kilo, podobně jako při minulém těhotenství. To, jak to vidí do budoucna s pracovními aktivitami a další podrobnosti, jsme probrali v našem videu. ■