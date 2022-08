Detaily veřejného rozloučení s Hanou Zagorovou: Jak bude probíhat smuteční obřad v divadle?

S Hanou Zagorovou se rozloučí i široká veřejnost. Michaela Feuereislová

Široká veřejnost má možnost říct sbohem oblíbené zpěvačce od 11 do 17 hodin. Rozloučení, které se koná v divadle v samém srdci Prahy, je naplánované podle jasných instrukcí. Příchod bude veden Jungmannovou ulicí směrem od Národní třídy. Na místě a u výstupů z metra bude pořadatelská služba organizovat frontu. V 11 hodin se zpřístupní vchod do sálu, kterým budou návštěvníci plynule procházet.

„Bude možno zanechat květiny. Prosíme návštěvníky, aby nepřinášeli dary. Fotografování v sále nebude z pietních důvodů povoleno. Odchod pak bude zpět do Jungmannovy ulice směrem Vodičkova. Na místě budou připraveny kondolenční knihy,“ informovalo vedení divadla.

Květinové dary se po veřejném rozloučení převezou na improvizované pietní místo. To bude vytvořeno v blízkosti vstupní brány vyšehradského hřbitova, kde budou umístěny do 3. září do večerních hodin. Právě na vyšehradském hřbitově si zpěvačka s manželem již před lety pořídili rodinnou hrobku. ■