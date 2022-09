Na rady lékaře nedbá a po zranění se pustila znovu do práce: Mladá zpěvačka doufá, že si nezpůsobí druhou zlomeninu

Nelly Řehořová Super.cz

Jsou to tři měsíce, co si zpěvačka Nelly Řehořová nedopatřením zranila nohu. Stačil jeden špatný krok a musela vyhledat lékaře. Kvůli únavové zlomenině měla nyní několik měsíců klidový režim, a přestože jí to lékař zatím nedoporučil, naskočila již do práce.

V novém muzikálu Okno mé lásky, který aktuálně zkouší, dokonce hraje tanečnici. „Panu režisérovi jsem říkala, že od srpna nebudu moct tancovat. Pan doktor mi řekl, že plně na tu nohu budu moct dupnout až v prosinci, že tanec mám omezit. Úplně se to nedaří,“ svěřila se Super.cz zpěvačka, která je pravidelně na jevišti nebo v tanečním sále.

„Jedu zatím naplno, nemám ráda, když jsem pozadu, při piruetách ta noha bolí. Musím opatrně, aby se to znovu nezlomilo, pak by mi ta kost už nesrostla a musela bych na operaci. Nesmím to přehnat, aby nedošlo ke zlomenině číslo dvě,“ prozradila mladá zpěvačka, která si užila léto u moře. „Byli jsme s přítelem na lodi, jako minulý rok. Teď pilně zkoušíme a musím říct, že je to nejnáročnější zkoušení, co jsme kdy zažila, ale mám z toho dobrý pocit,“ dodala Nelly. ■