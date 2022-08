Boženka z Byl jednou jeden polda se vrátila před kameru: Podívejte se, jak dnes vypadá

Petra Martincová Super.cz

Populární seriál Policie Modrava vznikl díky ní, dosud si v něm ale herečka Petra Martincová (53) a manželka režiséra Jaroslava Soukupa (75) nezahrála. Mnozí si ji pamatují z trilogie Byl jednou jeden polda, na 10 let se ale Petra stáhla do ústraní a z obrazovek absolutně zmizela. V oblíbeném seriálu se objeví až nyní, v rámci závěrečné čtvrté řady.

„Celý seriál vznikl na můj popud. Říkala jsem manželovi, že bych chtěla hrát, aby něco napsal, bylo mi v té době čtyřicet. Já se tehdy učila německy a říkala jsem mu, aby to bylo něco jako Doktor z hor, měl to být vztahový romantický seriál. Televize o to měla zájem, ale aby to bylo krimi. A v tu chvíli jsem z toho vypadla, protože já pro role kriminalistek nejsem, maximálně v komedii,“ svěřila se herečka, kterou si mnozí pamatují z obrazovek právě jako policistku Boženku.

Manželka režiséra Jaroslava Soukupa se tak poslední roky věnovala práci v cestovním ruchu v Německu. Že do seriálu naskočí, se rozhodla až nyní, s poslední řadou. „Nebylo tam pro mě nic, a tak jsem nehrála a pak jsem to úplně vypustila. Teď když je to poslední řada, tak jsem si říkala, že by to stálo za to, a taky mě přemluvili spolužáci z DAMU,“ prozradila herečka. „Objevím se v roli zdravotní sestřičky, která nastoupí na středisko k panu doktorovi,“ svěřila se Petra Martincová na tiskové konferenci seriálu Policie Modrava.