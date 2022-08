Bubílková dál paroduje slavné: Po Třeštíkové nebo Ceterové přišel na řadu zadek Basikové v tangách

Zuzana Bubílková Herminapress

Tentokrát jí padl do oka odvážný snímek Báry Basikové (59), který postovala na sociálních sítích. Zatímco zpěvačka pózovala v tangách, moderátorka zvolila krajkové bombarďáky, prý kvůli energetické krizi a hrozbě, že si v zimě doma pořádně nezatopíme.

"Jasně, že jsem registrovala Báru, jak napodobila Madonnu. Napadlo mě, jak by asi vypadalo toto focení, když budeme mít doma teplo na povolených 18 stupňů. To by byla v tangách pěkná zima," vysvětlovala Bubílková.

"Sehnat bombarďáky byl problém. Nakonec mi je kamarádka sehnala na jednom zámku, kde je měli v koupelně jako exponát. Slíbila jsem, že je nepoškodím a v pořádku vrátím.," upřesnila ještě. ■