Na obří zahradě Petra Jandy se ztratí stovka hostů: Takhle to vypadá na místě, kde zpěvák žije už 50 let

Právě na jednom z mejdanů jsme si s Petrem o jeho zahradě povídali. Sám by péči o ni nezvládl. "Teď jsem tady měl čtyři dny zahradníka, který poseče a ostříhá plot, což neumím, postará se o kytičky. Umím tedy shrabat listí, i když mě to ukrutně nebaví, ale dělám to," řekl Super.cz.

Zpěvák má na pozemku i spoustu starých vzrostlých stromů, během jedné bouřky dokonce jeden spadl. "Bojím se, aby se to nestalo i s dalšími. Jeden starý kanadský dub už jsme kvůli tomu nechali pokácet, protože se mu ulomila hodně velká větev. A hned kousek vedle je další obrovský dub, a ten, kdyby spadl Martě na barák, tak tedy nevím," svěřil.

Na zahradě má Janda i řadu příjemných zákoutí k posezení, jak můžete vidět ve videu i na fotografiích, a občas vzhled exteriéru mění.

"Nechal jsem vykácet túje a rododendrony, které občas kvetly a občas ne. Místo toho jsme udělali zeď, která je současně i galerií soch, které jsem dostal nebo koupil. V noci je to nasvícené a vypadá to moc hezky," prozradil zpěvák, který má i vlastní bohatě zásobenou vinárnu a v domě i nahrávací studio. Na zahradě najdeme samozřejmě i bazén, ale i branky na fotbal, který se tady pravidelně hraje. ■