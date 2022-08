Hledali stejně sexy náhradnici za Andreu Pomeje a zavolali této blondýnce. Co na ni říkáte?

DJ Lucca Super.cz

"Nejsme s Andreou konkurentky, jsme kamarádky, máme se rády. Každá hrajeme jiný styl. Já spíš tvrdí techno, ale dnes budu muset ubrat," řekla Super.cz s úsměvem DJ Lucca.

Manželka Michala Dvořáka si uvědomuje, že nestačí být jen dobrou dýdžejkou, musí také dobře vypadat.

"Je to pravda, mladší konkurentky útočí. Mám o patnáct let víc než spousta z nich, musím se o sebe víc starat, musím víc sportovat, víc spát a méně jíst. Po probdělých nocích už jde fyzička dolů, takže musím ubírat i na hraní. Každý víkend hrát pátek i v sobotu, to už ne. To už je moc. I když moc nepiju, byla bych hodně strhaná," vysvětluje DJ Lucca.

"Moc mě to baví, ale je pravda, že mě to už fakt zmáhá. Vstát po víkendu v pondělí a vést v sedm ráno děti do školy je hrozné. Čím jsem starší, tím je to náročnější. Myslím, že se ta práce dá dělat tak do padesáti maximálně, pak už ne. Pak už to tělo fakt potřebuje hodně odpočívat," dodala Lucie Dvořáková. ■