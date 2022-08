Průsvitné šaty maminky Belly a Gigi Hadid odhalily, po kom slavné modelky zdědily sexy postavu

Yolanda Hadid Profimedia.cz

Její snaha se rozhodně vyplatila, jelikož ‚Hadidky‘ patří mezi nejlépe placené modelky světa už několik let po sobě a jsou rozhodně těmi nejúspěšnějšími sestrami v oboru. Rovněž jejich bratr Anwar se vydal tou samou cestou a v modelingu se mu daří podobně dobře jako navazování vztahů se slavnými kráskami.

Mezi jeho bývalky patří například Sofia Richie (dcera zpěváka Lionela Richieho), Nicola Peltz (současná manželka Brooklyna Beckhama), Kendall Jenner (nejlépe placená modelka posledních let a členka nejslavnějšího sesterského klanu světa) či Dua Lipa (populární popová zpěvačka).

Rodačka z holandského Papendrechtu Yolanda Hadid, jež proslula i díky svému účinkování v reality show The Real Housewiwes of Beverly Hills, se v roce 1994 provdala za vlivného developera Mohameda Hadida, s nímž počala všechny své tři zmiňované děti. Manželství jim vydrželo šest let. V roce 2011 si vzala muzikanta Davida Fostera, ale opět po šesti letech následoval rozvod. Od května 2020 je ve vztahu s ředitelem společnosti Jingoli Josephem Jingolim. ■