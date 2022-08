Poznáte, komu patří tohle dokonalé tělo v bikinách? Napovíme, že jde o moderátorku po padesátce

Kdopak se to opět chlubí tělem v bikinách? Profimedia.cz

Postava téhle blond krásky známé z televizních obrazovek nikdy neomrzí. Nestárnoucí moderátorka a letitá porotkyně soutěže Britain’s Got Talent má dokonce občas potíže, když musí obhajovat své někdy až příliš odvážné modely a výstřihy, které některé puritány před obrazovkami pohorší… Už víte, o koho se jedná?

V šoubyznysu protřelí jedinci už jistě správně tipli Amandu Holden (51), která naposledy předvedla své senzační křivky během dovolené v Itálii, kam přizvala i svou rodinu. V pondělí se na Instagramu pochlubila snímkem v bílých bikinách značky NAIA.

Minulý týden pak fanoušky potěšila momentkou z jachty na Capri, kde pro změnu v černém a ještě titěrnějším modelu na zavazování na bocích nenechala nikoho na pochybách, že do budoucna rozhodně nehodlá s odhalováním přestat, jelikož jak sama říká, když na to pořád má tělo, proč by se vzdávala odvážného oblečení.

Amanda momentálně v Itálii tráví spoustu času, a to především kvůli připravovanému pořadu televize BBC s komikem Alanem Carrem.

Nedávno se rovněž Holden pochlubila svými dvěma dcerami, které po mamince zdělily jen to nejlepší. Šestnáctiletá Lexi i desetiletá Hollie jsou opravdu okouzlujcí slečny a dost možná o nich ještě uslyšíme… ■