Kardashianky nebo Osbournovi po česku: Agáta a Soukup budou mít svoji reality show

Agáta Hanychová (37) a Jaromír Soukup (53) budou mít vlastní reality show, kterou partneři pojmenovali Agáta Jaromíra Soukupa. "Byl to náš společný nápad, myslím, že se mají diváci na co těšit," řekla Super.cz Agáta.

Reality show se bude vysílat tři dny v týdnu - od pondělí do středy. "Byla jsem už zkontrolovat náš ateliér pro natáčení, všechno funguje na sto procent, byla tam velmi pozitivní nálada, doufám, že to tak zůstane i během vysílání," usmívá se modelka a influencerka.

Kdo má na starost dramaturgii pořadu? "Máme stejný smysl pro humor, budeme to dělat společně," prozrazuje Agáta. "Bude to živé, zábavné, žádná nuda. Budeme odpovídat na dotazy diváků, budeme si zvát občas hosty. Nechceme hrát, přehrávat, vlastně to mít scénář nebude. Chceme být sami sebou," dodala modelka s tím, že se bude show na TV Barrandov vysílat živě. ■