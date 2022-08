Rozchod s dlouholetým přítelem a nucené stěhování do horšího: Takhle to známá zpěvačka (ne)zvládá

Šárka Rezková Super.cz

Rozchod s dlouholetým přítelem a stěhování z domku do pražského bytu bez balkonu. Zpěvačka Šárka Rezková za sebou nemá jednoduché období, i když vynecháme peripetie s Dominikou Gottovou, které nabídla přístřeší. "Snažím se to brát s humorem, nic jiného mi nezbývá," řekla Super.cz.

"V životě jsou určité etapy, kdy to jde a kdy to nejde. Ale povedlo se mi, nevím, jak je to možné, že si teď z ničeho nic nedělám. Když nepřijde moje "máňa", dá se zvládat všechno," míní zpěvačka, která trpí maniodepresí. "Jestli jsem šťastná, nebo nešťastná? Jsem tak v normálu," krčila rameny.

"Rozchod jsem zvládala blbě, ale zvládla jsem to. Slušně se spolu bavíme, vycházíme spolu, doděláváme nějaké pracovní věci. Myslím, že to celkem jde," shrnula své pocity po rozchodu s Miroslavem Kolodziejem, s nímž tvořila pár osmnáct let. Rozešli se začátkem letošního roku.

Hledat klady na stěhování se jí ovšem daří jen těžko. "Byla jsem zvyklá žít v domě, takže to byl opruz. Sice bydlím v Letňanech ve staré zástavbě, ne v paneláku, takže to je celkem fajn, ale průšvih pro mě je, že to nemá ani balkon. Do budoucna stejně uvažuju - protože to nechci zabalit a říkám si, že by měl člověk ještě žít - o pořízení zahrady s domkem. Zase bych tam měla ty svoje kozy, dojila je a dělala sýry," zasnila se. ■