Nechala si zmenšit poprsí, ale ani vosí pas nemá zadarmo: Čím si udržuje tyhle sexy křivky?

Herečka Kateřina Marie Fialová (25) zkouší novou muzikálovou roli v Divadle Broadway. My jsme ji zastihli na jedné ze zkoušek, kde zároveň probíhalo měření na kostýmy. Kateřina se může pochlubit dokonalou postavou, ale jak nám sama prozradila, zadarmo ji rozhodně nemá.

„Není to tak, že by to byl dar. Musím se opravdu hýbat, protože v rodině jsme vždy měly sklony k výraznějším proporcím, holky krev a mlíko,“ sdělila půvabná Kateřina, která si před pár lety nechala kvůli bolesti zad zmenšit poprsí.

„Oblíbila jsem si běhání, chodím běhat každé ráno za každého počasí a podle toho kolik mám zrovna času, tak volím buď kratší nebo delší vzdálenost. Moc mě to baví, vyčistím si hlavu a dobíjím baterky a samozřejmě při tom spálím potřebné kalorie,“ dozvěděli jsme se dále s tím, že společnost při běhání jí dělá její fenka Faidra.

V muzikálu s hity Olympicu Okno mé lásky si od listopadu zahraje hlavní roli Sofie. „Zkoušení si moc užívám, budeme mít i krásné choregrafie, takže teď skoro každý den trávím od rána do večera na zkouškách. Tady na Broadwayi jsem nováčkem, ale sešla se tu dobrá parta lidí, takže jsem nadšená,“ dodala závěrem Kateřina, která se v hlavní roli Sofie bude alternovat s Nelly Řehořovou a Michaelou Pecháčkovou. ■