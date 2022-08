Ta snad našla elixír mládí! Linda Rybová (46) vypadala v obepnutých šatech s odhalenými zády úžasně

Linda Rybová Super.cz

"Nikde jsem takhle dlouhou dobu nevydržela, kromě divadla, kde už některá představení hraju také hodně let. Takhle dlouhý seriál opravdu nikdy. Pro mě samotnou je překvapení, že jsem někde tak dlouho vydržela, ale v Ulici je mi opravdu dobře," svěřila půvabná blondýnka.

"Kromě toho, že mám co hrát, za což děkuji scenáristům, tak mám okolo sebe úplně nejlepší lidi, které jsem si mohla představit," pochvaluje si zejména kolegy Vasila Fridricha, Martina Fingera a Hanu Holišovou.

Svoji roli hraje také věk, i když ne v tom, že už by třeba otupěla nebo zlenivěla. "Spíš už s věkem člověk ví, co chce dělat, co mu dobře dělá a co nedělá. A já jsem v Ulici fakt ráda," uzavřela. ■