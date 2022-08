Poznali byste exfrontmana kapely Support Lesbiens? Kryštof Michal zhubl 10 kg a nechal si narůst vousy

Kryštof Michal prošel výraznou změnou. Foto: archiv K. Michala

Zpěvák, který se živí jako asistent režie, přiznává, že na sobě pociťuje menší změny, které souvisí s věkem. "Blíží se takový podivný číslo, to vám nebudu říkat vůbec, tak jsem změnil tvář. Rostou mi fousy! Poprvé v životě," směje se a dodává, že ho asi začíná dohánět krize středního věku. "Já jsem docela zhubnul a chodím trénovat. Asi mě chytla krize středního věku nebo nevím. Mně se nějak nechce stárnout," prozradil zpěvák Super.cz.



Zpěvák letos oslavil své 48. narozeniny a sám přiznává, že deset kilo navíc, které měl, ho dost omezovaly. "Já jsem byl sportovec, takže mě těch deset kilo vždycky trošku obtěžovalo. Naštěstí nemám takovej problém to shodit, když je potřeba," chlubí se Kryštof Michal a přidává rovnou i radu, jak zhubnout! "Nežrat, obzvláště večer a pak se to chce hejbat," říká s nadsázkou.

Kryštof Michal se pracovně sice nezastaví, sport ale provozuje nejraději u televize. "Já jsem hrozně línej, takže mám doma pás. Občas si radši pustím hokej a běžím hodinu a půl u hokeje. Běhám třináct, patnáct kilometrů, ale nepřál bych nikomu vidět, jak po těch patnácti kilometrech vypadám," směje se zpěvák, který letos s kapelou oslaví 30 let na scéně, i když částečně s kapelou Support Lesbiens. ■