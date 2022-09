Lucie Bílá se již připravuje na Vánoce: Nazpívala vánoční píseň a vybírá dárek pro svou životní lásku

Lucie Bílá připravovala vánoční desku. Super.cz

Lucie Bílá (56) tedy rozhodně nezahálí. Během prázdnin připravovala muzikál, který bude mít premiéru v jejím divadle, koncertuje a nám dokonce prozradila, že už natáčí vánoční desku! "Mám to tak ráda. Takový hustý prázdniny, to je moje," říká.

Prázdniny trávila již standardně po českých festivalech a koncertovala s Petrem Maláskem (58), nebo kapelou Arakain, zbývající dny se věnovala přípravě dalších projektů. Dovolená ji tedy nečeká ani teď ani na podzim letošního roku. "Naopak točím ve studiu cédéčko, natočila jsem minulý týden vánoční písničku, takže na podzim a v zimě budu sklízet to, co jsem zasela," prozradila Super.cz zpěvačka.



Nás zajímalo, jestli jí nedělá problém uprostřed parného léta zpívat o Vánocích? "Kdybych vánoční písničku natáčela o Vánocích, tak by to bylo pozdě. Já jsem ráda připravená a říká se „štěstí přeje připraveným“. Ta písnička je krásná. Ale pro mě to není matoucí. Já se umím rychle vcítit do situace, takže jsem hned viděla vánoční stromeček a dárky a přemýšlela jsem, co Ráďovi pořídím," směje se Lucie.

Jestli si ovšem myslíte, že je Lucie unavená nebo už odpočítává dny do nějaké dovolené, jste na omylu. Zpěvačka svůj nabitý program miluje a jak sama říká, koncertování jí dodává energii. "Těším se na všechno. Mám nádherný povolání. To vlastně není práce, to je radost," dodává. ■