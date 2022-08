Vendula z Ulice nasadila drsnou dietu: Podívejte se, jak to herečce sekne po zhubnutí 20 kil

Anežka Rusevová Michaela Feuereislová

Koncem minulého roku se ale Anežka hecla a pustila se do hubnutí. Nadváha vadila jí samotné. Během tři čtvrtě roku shodila dvacet kilo a to už je pořádně vidět. A to nejen na figuře, ale i na obličeji. Na setkání herců Novy by ji poznal jen málokdo, když se zářivým úsměvem a v elegantních černých šatech sestupovala po schodišti.

„Ze začátku to bylo drsný, měla jsem dost hlad, musela jsem omezit velikost porcí, jíst pětkrát denně, hodně bílkovin, zeleninu a mléčné produkty. Jak jsem vysadila mouku a cukr, tak to šlo hrozně rychle dolů,“ svěřila Super.cz herečka, která je se sebou konečně spokojená. ■