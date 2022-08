Jedna dovolená za druhou: Takhle si léto užívá Gábina Partyšová se synem (14)

Gabriela Partyšová Super.cz

"Snídaňovala jsem sedm let, kdy jsem vstávala ve 3:45. Bylo to zvláštní období, co se týče stavu mého těla, duše i mysli. Bylo to krásné, ale náročné. Bavilo mě to, díky hostům různých oborů jsem získala širší všeobecný přehled, ale byla jsem ráda, že jsem se vrátila do vod českého šoubyznysu. Když jsem si dvakrát v létě zase vstala, uvědomila jsem si, jak jsem ráda, že už to nedělám. Už nto ení pro mě, mají to dělat mladí," míní Gábina.

Ta si po roce užívá volné léto a cestování se synem Kristiánem, s nímž už projela řadu destinací. Využívá toho, že se mu ve čtrnácti ještě chce trávit čas s maminkou. "Byli jsme na Peloponésu, projeli řecké ostrovy na lodi. Pak jsme byli ještě ve Francii a teď nás čeká Rakousko, kde chceme do hor a do lázní. Rok jsme nikde nebyli, tak jsme se na ty prázdniny trochu odvázali," vypočítala. ■