Tělo odchází, hlava ještě funguje: Jak je na tom Kuba (82) z Krkonošských pohádek se zdravím?

Jaroslav Satoranský Super.cz

Sice před časem tvrdil, že v další sérii Policie Modrava už ho neuvidíme, postava majora Koutného v podání herce Jaroslava Satoranského se ale opět objeví. "V té poslední sérii už tolik nevadím, ale jsem rád, že jsem se toho účastnil a do smrti na to budu vzpomínat," řekl Super.cz.

I když má většinu natáčecích scén v interiérech na vyšetřovně, o pauzách si užívá i krásnou šumavskou přírodu. "Když jsem měl třeba den volna mezi natáčením, prošel jsem si okolí. Ale jezdím spíš na chaloupku, kterou mám na druhém konci republiky v Lužických horách," upřesnil s tím, že chalupu si pořizoval ještě před natáčením Krkonošských pohádek, kde se stal nezapomenutelným Kubou. Jinak by možná zvolil jinou lokalitu.

Ve svém věku je Jaroslav Satoranský na první pohled ve skvělé kondici, sám to ale tak optimisticky nevidí. "Recept na to nemám. Ale když ještě pořád hraju divadlo, hlava musí ještě fungovat. Tělo už odchází, ale snažím se to na sobě nedat znát. Ale je to někdy křeč," svěřil Satoranský, kterého stále můžeme vídat na prknech Divadla na Vinohradech a také na Komorní scéně Divadla Kalich. ■