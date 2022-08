„Hulk“ ve sportovní podprsence: Brazilka se pyšní obrovskými svaly i fanouškovskou základnou

Fafa Araujo Profimedia.cz

Kdo by chtěl mít také takové tělo, je podle Araujo klíčová vytrvalost a pravidelnost v trénincích. Ona sama posiluje šestkrát až sedmkrát týdně.

Vzhledem k počtu sledujících má na sociálních sítích obrovskou zpětnou vazbu. Samozřejmě ne všechny reakce jsou pozitivní, hejty ale fitnessku netrápí. „Jsem pyšná na své výsledky a z internetových trollů si nic nedělám,“ uvedla.

Někteří lidé jí začali přezdívat „Hulk“, Fafa to bere jako lichotku. „Je to důkaz, že jsem odvedla pořádný kus práce, protože když lidé řeší můj vzhled, znamená to, že mé úsilí mělo smysl,“ míní Araujo. ■