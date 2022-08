První čtveřice finalistů Muže roku: Líbí se vám plynař, fitness trenér, tesař, nebo student?

Josef Vanša, Adam Bůžek, Denys Poljanskyj, Petr Ngo Super.cz

Josef Vanša (23) je plynař a technik, žije v Ústí nad Labem. "Myslím si, že je to úžasná zkušenost, člověk se dostane do šoubyznysu a může být známý. Určitě je to velká příležitost, která může otevřít spoustu dveří," vysvětlil, proč se do soutěže přihlásil.

Adam Bůžek (22) je fitness trenér a žije v Kladně. "Mohlo by mě to zviditelnit jako Czech Tarzana," připomněl jméno, které používá na sociálních sítích. "Zároveň je to velký výstup z komfortní zóny, a to já rád vyhledávám," doplnil.

Denys Poljanskyj (23) je tesař a žije v Hořovicích. "Mám to jako zkušenost do života, abych vyzkoušel něco nového," svěřil se. Petr Ngo (23) je student a podnikatel a žije v Teplicích. "Já byl do soutěže přihlášený a mohlo by mi to dát i dobré kontakty do budoucnosti," domnívá se.

V našem videu pánové prozradili, co je zatím v rámci soutěže nejvíc zaskočilo a proč by se měli stát Mužem roku právě oni. ■